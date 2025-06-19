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Решетников рассказал о ситуации с инвестициями в Россию в 2025 году - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:11 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/reshetnikov-2023829785.html
Решетников рассказал о ситуации с инвестициями в Россию в 2025 году
Решетников рассказал о ситуации с инвестициями в Россию в 2025 году - РИА Новости, 19.06.2025
Решетников рассказал о ситуации с инвестициями в Россию в 2025 году
Инвестиции в России несмотря на сильные результаты первого квартала вырастут по итогам 2025 года только на 1,7%, и это амбициозная задача, поскольку уровень... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:11:00+03:00
2025-06-19T11:11:00+03:00
пмэф-2025
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инвестиции в России несмотря на сильные результаты первого квартала вырастут по итогам 2025 года только на 1,7%, и это амбициозная задача, поскольку уровень процентных ставок серьезно демотивирует не только инвестировать на заемные средства, но и вкладывать собственные, заявил министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ. "Вопрос, что мы ожидаем в этом году. Несмотря на сильные цифры первого квартала, которые мы пока рассматриваем как очень сильный выброс от тренда, мы рассматриваем 1,7% - текущая наша оценка, это достаточно амбициозная задача, учитывая, что у нас большая доля инвестиций все-таки - собственные средства предприятий, а мы видим достаточно большой приток средств на депозиты, в том числе юридических лиц", - сказал глава Минэкономразвития на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". "То есть мы понимаем, что текущий уровень процентных ставок демотивирует не только заходить в новые проекты с кредитным ресурсом, но и в общем серьезно демотивирует свои средства вкладывать", - уточнил он. "Рост первого квартала 8,7% и итоговая цифра 1,7% - это значит, что в один из кварталов мы ожидаем снижение инвестиций год к году, очевидно, что это будет третий-четвертый квартал", - добавил Решетников. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
ПМЭФ-2025, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Решетников рассказал о ситуации с инвестициями в Россию в 2025 году

Решетников: инвестиции в РФ вырастут в 2025 г только на 1,7%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Инвестиции в России несмотря на сильные результаты первого квартала вырастут по итогам 2025 года только на 1,7%, и это амбициозная задача, поскольку уровень процентных ставок серьезно демотивирует не только инвестировать на заемные средства, но и вкладывать собственные, заявил министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ.
«
"Вопрос, что мы ожидаем в этом году. Несмотря на сильные цифры первого квартала, которые мы пока рассматриваем как очень сильный выброс от тренда, мы рассматриваем 1,7% - текущая наша оценка, это достаточно амбициозная задача, учитывая, что у нас большая доля инвестиций все-таки - собственные средства предприятий, а мы видим достаточно большой приток средств на депозиты, в том числе юридических лиц", - сказал глава Минэкономразвития на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
"То есть мы понимаем, что текущий уровень процентных ставок демотивирует не только заходить в новые проекты с кредитным ресурсом, но и в общем серьезно демотивирует свои средства вкладывать", - уточнил он.
"Рост первого квартала 8,7% и итоговая цифра 1,7% - это значит, что в один из кварталов мы ожидаем снижение инвестиций год к году, очевидно, что это будет третий-четвертый квартал", - добавил Решетников.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Решетников: при смене экономической модели в России нужна преемственность
09:55
 
ПМЭФ-2025Максим РешетниковРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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