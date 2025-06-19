https://ria.ru/20250619/reshetnikov-2023806112.html

Решетников: при смене экономической модели в России нужна преемственность

Решетников: при смене экономической модели в России нужна преемственность - РИА Новости, 19.06.2025

Решетников: при смене экономической модели в России нужна преемственность

Модель экономического роста в России надо модернизировать без революций, нужна преемственность, ведь не всегда кардинально новые решения работают, такое мнение... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:55:00+03:00

2025-06-19T09:55:00+03:00

2025-06-19T09:55:00+03:00

максим решетников

россия

эльвира набиуллина

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Модель экономического роста в России надо модернизировать без революций, нужна преемственность, ведь не всегда кардинально новые решения работают, такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. В рамках сессии ПМЭФ "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов" глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали и надо искать им замену. "Мне кажется, вопрос о модернизации, изменении - это всегда что-то выкинуть, что-то новое поставить. У нас, как правило, это все заканчивается тем, что это новое, что мы пытаемся поставить, не работает, и мы очень долго восстанавливаем старое. Я к тому, что преемственность должна быть, без революций", - сказал Решетников, отвечая на вопрос, будет ли Россия менять модель экономического роста. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/ekonomika-2023805069.html

https://ria.ru/20250304/reshetnikov-2002930475.html

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максим решетников, россия, эльвира набиуллина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), экономика