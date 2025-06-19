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Решетников: при смене экономической модели в России нужна преемственность - РИА Новости, 19.06.2025
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09:55 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/reshetnikov-2023806112.html
Решетников: при смене экономической модели в России нужна преемственность
Решетников: при смене экономической модели в России нужна преемственность - РИА Новости, 19.06.2025
Решетников: при смене экономической модели в России нужна преемственность
Модель экономического роста в России надо модернизировать без революций, нужна преемственность, ведь не всегда кардинально новые решения работают, такое мнение... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:55:00+03:00
2025-06-19T09:55:00+03:00
максим решетников
россия
эльвира набиуллина
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Модель экономического роста в России надо модернизировать без революций, нужна преемственность, ведь не всегда кардинально новые решения работают, такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. В рамках сессии ПМЭФ "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов" глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали и надо искать им замену. "Мне кажется, вопрос о модернизации, изменении - это всегда что-то выкинуть, что-то новое поставить. У нас, как правило, это все заканчивается тем, что это новое, что мы пытаемся поставить, не работает, и мы очень долго восстанавливаем старое. Я к тому, что преемственность должна быть, без революций", - сказал Решетников, отвечая на вопрос, будет ли Россия менять модель экономического роста. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/ekonomika-2023805069.html
https://ria.ru/20250304/reshetnikov-2002930475.html
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максим решетников, россия, эльвира набиуллина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), экономика
Максим Решетников, Россия, Эльвира Набиуллина, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Решетников: при смене экономической модели в России нужна преемственность

Глава Минэкономразвития Решетников: при смене экономмодели нужна преемственность

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Решетников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Модель экономического роста в России надо модернизировать без революций, нужна преемственность, ведь не всегда кардинально новые решения работают, такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В рамках сессии ПМЭФ "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов" глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что некоторые аспекты модели экономического роста РФ себя исчерпали и надо искать им замену.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Решетников рассказал о работе экономики предложения в России
09:47
"Мне кажется, вопрос о модернизации, изменении - это всегда что-то выкинуть, что-то новое поставить. У нас, как правило, это все заканчивается тем, что это новое, что мы пытаемся поставить, не работает, и мы очень долго восстанавливаем старое. Я к тому, что преемственность должна быть, без революций", - сказал Решетников, отвечая на вопрос, будет ли Россия менять модель экономического роста.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Решетников призвал открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов
4 марта, 12:03
 
Максим РешетниковРоссияЭльвира НабиуллинаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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