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Песков: Путин уверен в возможной развязке ирано-израильского конфликта

Песков: Путин уверен в возможной развязке ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 19.06.2025

Песков: Путин уверен в возможной развязке ирано-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин считает, что в сложном конфликте Ирана и Израиля возможно найти развязку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:02:00+03:00

2025-06-19T11:02:00+03:00

2025-06-19T11:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в сложном конфликте Ирана и Израиля возможно найти развязку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Даже в условиях сложнейшего конфликта между Израилем и Ираном Путин считает, что возможно урегулирование вот этого огромного количества нюансов. Это требует времени, это требует усилий, это требует доброй политической силы, но надо садиться и разговаривать. Он считает, что найти развязку можно", - сказал Песков. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, владимир путин, израиль, иран, россия, в мире, магатэ, рафаэль гросси