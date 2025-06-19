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Отношения России и Индонезии развиваются крайне активно, заявил Субианто
Отношения России и Индонезии развиваются крайне активно, заявил Субианто - РИА Новости, 19.06.2025
Отношения России и Индонезии развиваются крайне активно, заявил Субианто
Отношения РФ и Индонезии развиваются крайне активно, заявил президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:20:00+03:00
2025-06-19T14:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Отношения РФ и Индонезии развиваются крайне активно, заявил президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом России Владимиром Путиным."Отношения между двумя странами безусловно развиваются крайне активно", - отметил Прабово Субианто.Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто
Индонезия, Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Прабово Субианто
Отношения России и Индонезии развиваются крайне активно, заявил Субианто
Президент Субианто: отношения России и Индонезии развиваются крайне активно