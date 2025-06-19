https://ria.ru/20250619/razvitie-2023861331.html

Песков отметил успехи в экономическом развитии России

Песков отметил успехи в экономическом развитии России - РИА Новости, 19.06.2025

Песков отметил успехи в экономическом развитии России

Экономическому блоку правительства удается развивать Россию, несмотря на большую ответственность и объем задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:24:00+03:00

2025-06-19T12:24:00+03:00

2025-06-19T15:31:00+03:00

россия

экономика

дмитрий песков

хорошие новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Экономическому блоку правительства удается развивать Россию, несмотря на большую ответственность и объем задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ."Поэтому, конечно, и ответственность велика, и объем задач велик. Но мы видим, что экономическому блоку удается очень здорово развивать нашу страну, поддерживать высокие темпы. Волатильность темпов будет всегда. Мы будем замедляться, мы будем ускоряться, но то, что мы идем по поступательной - это однозначно. То, что улучшается качество нашей экономики, - это прямой результат работы того самого экономического блока", - сказал Песков в интервью телеканалу "Известия".Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, экономика, дмитрий песков