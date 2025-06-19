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Песков отметил успехи в экономическом развитии России - РИА Новости, 19.06.2025
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:24 19.06.2025 (обновлено: 15:31 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/razvitie-2023861331.html
Песков отметил успехи в экономическом развитии России
Песков отметил успехи в экономическом развитии России - РИА Новости, 19.06.2025
Песков отметил успехи в экономическом развитии России
Экономическому блоку правительства удается развивать Россию, несмотря на большую ответственность и объем задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:24:00+03:00
2025-06-19T15:31:00+03:00
россия
экономика
дмитрий песков
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Экономическому блоку правительства удается развивать Россию, несмотря на большую ответственность и объем задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ."Поэтому, конечно, и ответственность велика, и объем задач велик. Но мы видим, что экономическому блоку удается очень здорово развивать нашу страну, поддерживать высокие темпы. Волатильность темпов будет всегда. Мы будем замедляться, мы будем ускоряться, но то, что мы идем по поступательной - это однозначно. То, что улучшается качество нашей экономики, - это прямой результат работы того самого экономического блока", - сказал Песков в интервью телеканалу "Известия".Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, экономика, дмитрий песков
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Хорошие новости
Песков отметил успехи в экономическом развитии России

Песков: кабмину удается развивать РФ, несмотря на большую ответственность

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Экономическому блоку правительства удается развивать Россию, несмотря на большую ответственность и объем задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.
"Поэтому, конечно, и ответственность велика, и объем задач велик. Но мы видим, что экономическому блоку удается очень здорово развивать нашу страну, поддерживать высокие темпы. Волатильность темпов будет всегда. Мы будем замедляться, мы будем ускоряться, но то, что мы идем по поступательной - это однозначно. То, что улучшается качество нашей экономики, - это прямой результат работы того самого экономического блока", - сказал Песков в интервью телеканалу "Известия".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Модель роста экономики России исчерпана, считает Орешкин
16 июня, 07:03
 
Хорошие новостиРоссияЭкономикаДмитрий Песков
 
 
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