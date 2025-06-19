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Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 19.06.2025
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13:20 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/razgovor-2023883173.html
Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина
Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длился час, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:20:00+03:00
2025-06-19T13:20:00+03:00
политика
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длился час, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Главы государств провели телефонный разговор в четверг. "Разговор длился примерно час", - сказал Ушаков журналистам.
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политика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина длился примерно час

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длился час, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Главы государств провели телефонный разговор в четверг.
"Разговор длился примерно час", - сказал Ушаков журналистам.
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