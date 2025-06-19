https://ria.ru/20250619/razgovor-2023883173.html

Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина

Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 19.06.2025

Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длился час, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:20:00+03:00

2025-06-19T13:20:00+03:00

2025-06-19T13:20:00+03:00

политика

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длился час, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Главы государств провели телефонный разговор в четверг. "Разговор длился примерно час", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин