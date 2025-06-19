https://ria.ru/20250619/razgovor-2023883173.html
Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина
Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длился час, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:20:00+03:00
2025-06-19T13:20:00+03:00
2025-06-19T13:20:00+03:00
политика
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длился час, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Главы государств провели телефонный разговор в четверг. "Разговор длился примерно час", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина
Ушаков: телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина длился примерно час