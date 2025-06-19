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Путин и Си Цзиньпин в разговоре обсудили двусторонние отношения
Путин и Си Цзиньпин в разговоре обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин в разговоре обсудили двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин по телефону обсудили двусторонние отношения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:06:00+03:00
2025-06-19T13:06:00+03:00
2025-06-19T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин по телефону обсудили двусторонние отношения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Естественно, перешли к вопросам двусторонней повестки дня. С обеих сторон подчеркивалось, что в ходе майского визита председателя КНР в Москву были заданы новые важные ориентиры для дальнейшей работы по линии правительств и профильных ведомств по укреплению российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он журналистам.
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Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Москва, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Си Цзиньпин в разговоре обсудили двусторонние отношения
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в разговоре обсудили двусторонние отношения