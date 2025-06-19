https://ria.ru/20250619/razgovor-2023771772.html
В Кремле рассказали, произойдет ли телефонный разговор Путина и Трампа
В Кремле рассказали, произойдет ли телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле рассказали, произойдет ли телефонный разговор Путина и Трампа
Новый телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на этой неделе пока не планируется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:16:00+03:00
2025-06-19T05:16:00+03:00
2025-06-19T05:16:00+03:00
политика
россия
сша
ближний восток
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новый телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на этой неделе пока не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин и Трамп в минувшую субботу провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсуждалась обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке. Позже президент США сообщил, что вопросу украинского конфликта было уделено меньше времени, и основное обсуждение "запланировано на следующую неделю". "Нет, сейчас нет таких планов", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250619/putin-2023745678.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, ближний восток, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Ближний Восток, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, произойдет ли телефонный разговор Путина и Трампа
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа на этой неделе пока не планируется