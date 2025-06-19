https://ria.ru/20250619/razgovor-2023771772.html

В Кремле рассказали, произойдет ли телефонный разговор Путина и Трампа

В Кремле рассказали, произойдет ли телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле рассказали, произойдет ли телефонный разговор Путина и Трампа

Новый телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на этой неделе пока не планируется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:16:00+03:00

2025-06-19T05:16:00+03:00

2025-06-19T05:16:00+03:00

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сша

ближний восток

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новый телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на этой неделе пока не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин и Трамп в минувшую субботу провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсуждалась обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке. Позже президент США сообщил, что вопросу украинского конфликта было уделено меньше времени, и основное обсуждение "запланировано на следующую неделю". "Нет, сейчас нет таких планов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250619/putin-2023745678.html

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политика, россия, сша, ближний восток, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков