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Песков заявил о большом количестве раздражителей в отношениях России и США - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:59 19.06.2025 (обновлено: 11:27 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/razdrazhiteli-2023825001.html
Песков заявил о большом количестве раздражителей в отношениях России и США
Песков заявил о большом количестве раздражителей в отношениях России и США - РИА Новости, 19.06.2025
Песков заявил о большом количестве раздражителей в отношениях России и США
В отношениях России и США на повестке дня остаётся много раздражителей, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:59:00+03:00
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сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. В отношениях России и США на повестке дня остаётся много раздражителей, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Огромное количество раздражителей остаются на повестке дня", - сказал он в интервью РБК.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной. Он также отмечал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил о большом количестве раздражителей в отношениях России и США

Песков: в отношениях России и США остается огромное количество раздражителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. В отношениях России и США на повестке дня остаётся много раздражителей, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Огромное количество раздражителей остаются на повестке дня", - сказал он в интервью РБК.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной. Он также отмечал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия ждет от США предложений по продолжению контактов, заявила Захарова
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ПМЭФ-2025РоссияСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
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