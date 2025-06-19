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Песков заявил о большом количестве раздражителей в отношениях России и США
Песков заявил о большом количестве раздражителей в отношениях России и США - РИА Новости, 19.06.2025
Песков заявил о большом количестве раздражителей в отношениях России и США
В отношениях России и США на повестке дня остаётся много раздражителей, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:59:00+03:00
2025-06-19T10:59:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. В отношениях России и США на повестке дня остаётся много раздражителей, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Огромное количество раздражителей остаются на повестке дня", - сказал он в интервью РБК.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной. Он также отмечал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил о большом количестве раздражителей в отношениях России и США
Песков: в отношениях России и США остается огромное количество раздражителей