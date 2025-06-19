В Тель-Авиве иранская ракета попала в финансовый район

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Иранская ракета в ходе обстрела утром попала в финансовый район Тель-Авива, где, в частности, расположены фондовые и алмазные биржи, которые не были повреждены, ущерб был нанесен нескольким высотным офисным зданиям и жилым домам, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых прилетели в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. По данным портала Ynet, в общей сложности в результате этой атаки пострадали почти 150 человек. Спасательные и коммунальные службы продолжают разбор завалов. В результате обстрела несколько малоэтажных жилых домов были почти разрушены. Полиция оцепила квадрат и не пускает никого внутрь из-за угрозы падения стекла или фрагментов зданий с большой высоты. В результате этой атаки пострадали десятки человек, однако большинство получили легкие травмы. В высотных офисных зданиях почти никого не было, так как люди еще не успели прийти на работу. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как сообщил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, подчеркивая, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Последствия попадания иранской ракеты в финансовый район Тель-Авива
Иранская ракета попала в финансовый район Тель-Авива, где расположены биржи. Ущерб был нанесен нескольким высотным офисным зданиям и жилым домам, район оцеплен, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-19T17:23
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Кадры из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве после атаки Ирана
Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в Тель-Авиве и в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan.
Как уточняет армейское радио, одна из ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. В соцсетях расходятся кадры последствий прилета.
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Иранская ракета в ходе обстрела утром попала в финансовый район Тель-Авива, где, в частности, расположены фондовые и алмазные биржи, которые не были повреждены, ущерб был нанесен нескольким высотным офисным зданиям и жилым домам, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых прилетели в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. По данным портала Ynet, в общей сложности в результате этой атаки пострадали почти 150 человек.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
Спасательные и коммунальные службы продолжают разбор завалов. В результате обстрела несколько малоэтажных жилых домов были почти разрушены. Полиция оцепила квадрат и не пускает никого внутрь из-за угрозы падения стекла или фрагментов зданий с большой высоты.
В результате этой атаки пострадали десятки человек, однако большинство получили легкие травмы. В высотных офисных зданиях почти никого не было, так как люди еще не успели прийти на работу.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как сообщил в среду гендиректор МАГАТЭРафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в УзбекистанеКрейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, подчеркивая, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФКазем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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