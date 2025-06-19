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Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед запуском - РИА Новости, 19.06.2025
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13:52 19.06.2025 (обновлено: 15:39 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/raketa--2023895279.html
Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед запуском
Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед запуском - РИА Новости, 19.06.2025
Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед запуском
Ракета Starship американской компании SpaceX взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску, сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:52:00+03:00
2025-06-19T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ракета Starship американской компании SpaceX взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску, сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на полицию округа Камерон, штат Техас. "Согласно публикации в соцсети от констебля первого участка округа Камерон, на площадке проводилось статическое огневое испытание... По словам чиновников, у Starship 36 от SpaceX произошел катастрофический отказ (оборудования - ред.) и (она - ред.) взорвалась чуть позже 23 часов (7.00 мск - ред.)", - сообщает телеканал. Согласно публикации SpaceX в соцсети X, примерно в 7 часов утра по мск ракета Starship, стоящая на испытательном стенде, столкнулась с "крупной аномалией" перед десятым тестовым запуском. Отмечается, что все сотрудники компании находятся в безопасности, а угрозы жителям окрестных населенных пунктов нет. В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
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Кадры взрыва ракеты Starship компании SpaceX, как сообщают американские СМИ
Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед десятым тестовым запуском, сообщают американские СМИ
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в мире, техас, spacex
В мире, Техас, SpaceX
Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед запуском

Камера засняла момент взрыва ракеты Starship во время старта

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ракета Starship американской компании SpaceX взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску, сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на полицию округа Камерон, штат Техас.
«
"Согласно публикации в соцсети от констебля первого участка округа Камерон, на площадке проводилось статическое огневое испытание... По словам чиновников, у Starship 36 от SpaceX произошел катастрофический отказ (оборудования - ред.) и (она - ред.) взорвалась чуть позже 23 часов (7.00 мск - ред.)", - сообщает телеканал.
Согласно публикации SpaceX в соцсети X, примерно в 7 часов утра по мск ракета Starship, стоящая на испытательном стенде, столкнулась с "крупной аномалией" перед десятым тестовым запуском. Отмечается, что все сотрудники компании находятся в безопасности, а угрозы жителям окрестных населенных пунктов нет.
В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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28 мая, 04:07
 
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