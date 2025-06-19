https://ria.ru/20250619/raketa--2023895279.html

Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед запуском

Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед запуском - РИА Новости, 19.06.2025

Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед запуском

Ракета Starship американской компании SpaceX взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску, сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:52:00+03:00

2025-06-19T13:52:00+03:00

2025-06-19T15:39:00+03:00

в мире

техас

spacex

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819541_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_25fb248f8c01c22431e89d4d11ac00b8.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ракета Starship американской компании SpaceX взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску, сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на полицию округа Камерон, штат Техас. "Согласно публикации в соцсети от констебля первого участка округа Камерон, на площадке проводилось статическое огневое испытание... По словам чиновников, у Starship 36 от SpaceX произошел катастрофический отказ (оборудования - ред.) и (она - ред.) взорвалась чуть позже 23 часов (7.00 мск - ред.)", - сообщает телеканал. Согласно публикации SpaceX в соцсети X, примерно в 7 часов утра по мск ракета Starship, стоящая на испытательном стенде, столкнулась с "крупной аномалией" перед десятым тестовым запуском. Отмечается, что все сотрудники компании находятся в безопасности, а угрозы жителям окрестных населенных пунктов нет. В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.

https://ria.ru/20250528/mask-2019465617.html

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры взрыва ракеты Starship компании SpaceX, как сообщают американские СМИ Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед десятым тестовым запуском, сообщают американские СМИ 2025-06-19T13:52 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, spacex