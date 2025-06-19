https://ria.ru/20250619/rada-2023904097.html
Украина может скоро исчезнуть, заявила депутат Рады
Украина может скоро исчезнуть, заявила депутат Рады - РИА Новости, 19.06.2025
Украина может скоро исчезнуть, заявила депутат Рады
Украина может скоро исчезнуть или превратиться в несколько марионеточных государств, заявила в четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:11:00+03:00
2025-06-19T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Украина может скоро исчезнуть или превратиться в несколько марионеточных государств, заявила в четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Впереди самые темные времена. Мы не имеем большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа — мы сейчас ничьи. Взрослая жизнь юной страны. Новые союзы. Ситуативные, постоянные. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, она видит на Украине сейчас очень много негативных тенденций, которые "не объяснишь логически, кроме как кулуарными разборками в борьбе за власть". "Власть не может быть целью сама по себе. Власть и влияние — это только инструменты для реализации идей. Если структурированных идей и плана нет — то беда. Мы сейчас в ситуации, когда имеющаяся система государственного управления обеспечивает устойчивость, но не ведет к победе и должна быть модифицирована. В то же время кардинальное изменение системы приведет к коллапсу и распаду государственного образования", - отметила Безуглая. Она также пригрозила уйти в открытую оппозицию к Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку, если при смене кабмина главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров сохранят свои должности. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня заявил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности, главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова, экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
https://ria.ru/20250528/rada-2019500136.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Украина может скоро исчезнуть, заявила депутат Рады
Депутат Рады Безуглая: Украина скоро может исчезнуть или стать марионеткой
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Украина может скоро исчезнуть или превратиться в несколько марионеточных государств, заявила в четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
"Впереди самые темные времена. Мы не имеем большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа — мы сейчас ничьи. Взрослая жизнь юной страны. Новые союзы. Ситуативные, постоянные. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, она видит на Украине сейчас очень много негативных тенденций, которые "не объяснишь логически, кроме как кулуарными разборками в борьбе за власть". "Власть не может быть целью сама по себе. Власть и влияние — это только инструменты для реализации идей. Если структурированных идей и плана нет — то беда. Мы сейчас в ситуации, когда имеющаяся система государственного управления обеспечивает устойчивость, но не ведет к победе и должна быть модифицирована. В то же время кардинальное изменение системы приведет к коллапсу и распаду государственного образования", - отметила Безуглая.
Она также пригрозила уйти в открытую оппозицию к Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку, если при смене кабмина главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров сохранят свои должности.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня заявил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство.
Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности, главкома Александра Сырского, министра обороны Умерова, экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.