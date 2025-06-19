https://ria.ru/20250619/rabota-2023801680.html

В комитете дружбы рассказали о взаимодействии России и Китая

В комитете дружбы рассказали о взаимодействии России и Китая - РИА Новости, 19.06.2025

В комитете дружбы рассказали о взаимодействии России и Китая

Восточные регионы России остаются локомотивом взаимодействия с Китаем, но нарастают признаки сдвига "центра тяжести" в Центральную Россию, заявил представитель... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:36:00+03:00

2025-06-19T09:36:00+03:00

2025-06-19T09:36:00+03:00

пмэф-2025

китай

приморский край

россия

борис титов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Восточные регионы России остаются локомотивом взаимодействия с Китаем, но нарастают признаки сдвига "центра тяжести" в Центральную Россию, заявил представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в ходе ПМЭФ. Он привел данные очередного рейтинга эффективности российских регионов в работе с Китаем, составленного комитетом совместно с фондом "Петербургская политика". В нем, по его словам, все регионы разделены на три группы – с высокой, средней и низкой продуктивностью, каждому выставлена оценка по 10-балльной шкале. "За полтора года, прошедшие с момента публикации первого рейтинга, регионы продвинулись во взаимодействии с Китаем. Вместо новостей о выставках и соглашениях все чаще слышно о запуске производств и инфраструктуры. Главные направления роста - энергетика, логистика, автопром, агроэкспорт", - заметил Титов. Формируется, добавил он, пул регионов-лидеров, которым есть что транслировать в качестве модели. "Амурская область (сохранила за собой первое место), Еврейская АО, Приморский край, Татарстан, Тула. У них уже есть реализованные объекты, настроенный экспорт, готовая инфраструктура", - уточнил спецпредставитель президента РФ. "Среди фаворитов рейтинга в этом году также Московская область, Москва, Тюменская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Забайкалье. В целом восточные регионы остаются локомотивом китайского взаимодействия, но нарастают признаки сдвига центра тяжести в Центральную Россию. Первым сигналом таких изменений стало строительство хабов в Оренбурге, Калужской области и Подмосковье", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250522/knr-2018532936.html

https://ria.ru/20250515/kitay-2017047568.html

китай

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, приморский край, россия, борис титов, экономика