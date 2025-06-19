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В комитете дружбы рассказали о взаимодействии России и Китая - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:36 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rabota-2023801680.html
В комитете дружбы рассказали о взаимодействии России и Китая
В комитете дружбы рассказали о взаимодействии России и Китая - РИА Новости, 19.06.2025
В комитете дружбы рассказали о взаимодействии России и Китая
Восточные регионы России остаются локомотивом взаимодействия с Китаем, но нарастают признаки сдвига "центра тяжести" в Центральную Россию, заявил представитель... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:36:00+03:00
2025-06-19T09:36:00+03:00
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китай
приморский край
россия
борис титов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Восточные регионы России остаются локомотивом взаимодействия с Китаем, но нарастают признаки сдвига "центра тяжести" в Центральную Россию, заявил представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в ходе ПМЭФ. Он привел данные очередного рейтинга эффективности российских регионов в работе с Китаем, составленного комитетом совместно с фондом "Петербургская политика". В нем, по его словам, все регионы разделены на три группы – с высокой, средней и низкой продуктивностью, каждому выставлена оценка по 10-балльной шкале. "За полтора года, прошедшие с момента публикации первого рейтинга, регионы продвинулись во взаимодействии с Китаем. Вместо новостей о выставках и соглашениях все чаще слышно о запуске производств и инфраструктуры. Главные направления роста - энергетика, логистика, автопром, агроэкспорт", - заметил Титов. Формируется, добавил он, пул регионов-лидеров, которым есть что транслировать в качестве модели. "Амурская область (сохранила за собой первое место), Еврейская АО, Приморский край, Татарстан, Тула. У них уже есть реализованные объекты, настроенный экспорт, готовая инфраструктура", - уточнил спецпредставитель президента РФ. "Среди фаворитов рейтинга в этом году также Московская область, Москва, Тюменская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Забайкалье. В целом восточные регионы остаются локомотивом китайского взаимодействия, но нарастают признаки сдвига центра тяжести в Центральную Россию. Первым сигналом таких изменений стало строительство хабов в Оренбурге, Калужской области и Подмосковье", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250522/knr-2018532936.html
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китай, приморский край, россия, борис титов, экономика
ПМЭФ-2025, Китай, Приморский край, Россия, Борис Титов, Экономика
В комитете дружбы рассказали о взаимодействии России и Китая

Фокус работы регионов РФ с КНР постепенно сдвигается с востока в центр страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Восточные регионы России остаются локомотивом взаимодействия с Китаем, но нарастают признаки сдвига "центра тяжести" в Центральную Россию, заявил представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в ходе ПМЭФ.
Он привел данные очередного рейтинга эффективности российских регионов в работе с Китаем, составленного комитетом совместно с фондом "Петербургская политика". В нем, по его словам, все регионы разделены на три группы – с высокой, средней и низкой продуктивностью, каждому выставлена оценка по 10-балльной шкале.
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"За полтора года, прошедшие с момента публикации первого рейтинга, регионы продвинулись во взаимодействии с Китаем. Вместо новостей о выставках и соглашениях все чаще слышно о запуске производств и инфраструктуры. Главные направления роста - энергетика, логистика, автопром, агроэкспорт", - заметил Титов.
Формируется, добавил он, пул регионов-лидеров, которым есть что транслировать в качестве модели. "Амурская область (сохранила за собой первое место), Еврейская АО, Приморский край, Татарстан, Тула. У них уже есть реализованные объекты, настроенный экспорт, готовая инфраструктура", - уточнил спецпредставитель президента РФ.
"Среди фаворитов рейтинга в этом году также Московская область, Москва, Тюменская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Забайкалье. В целом восточные регионы остаются локомотивом китайского взаимодействия, но нарастают признаки сдвига центра тяжести в Центральную Россию. Первым сигналом таких изменений стало строительство хабов в Оренбурге, Калужской области и Подмосковье", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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