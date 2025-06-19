В комитете дружбы рассказали о взаимодействии России и Китая
Фокус работы регионов РФ с КНР постепенно сдвигается с востока в центр страны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Восточные регионы России остаются локомотивом взаимодействия с Китаем, но нарастают признаки сдвига "центра тяжести" в Центральную Россию, заявил представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в ходе ПМЭФ.
Он привел данные очередного рейтинга эффективности российских регионов в работе с Китаем, составленного комитетом совместно с фондом "Петербургская политика". В нем, по его словам, все регионы разделены на три группы – с высокой, средней и низкой продуктивностью, каждому выставлена оценка по 10-балльной шкале.
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"За полтора года, прошедшие с момента публикации первого рейтинга, регионы продвинулись во взаимодействии с Китаем. Вместо новостей о выставках и соглашениях все чаще слышно о запуске производств и инфраструктуры. Главные направления роста - энергетика, логистика, автопром, агроэкспорт", - заметил Титов.
Формируется, добавил он, пул регионов-лидеров, которым есть что транслировать в качестве модели. "Амурская область (сохранила за собой первое место), Еврейская АО, Приморский край, Татарстан, Тула. У них уже есть реализованные объекты, настроенный экспорт, готовая инфраструктура", - уточнил спецпредставитель президента РФ.
"Среди фаворитов рейтинга в этом году также Московская область, Москва, Тюменская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Забайкалье. В целом восточные регионы остаются локомотивом китайского взаимодействия, но нарастают признаки сдвига центра тяжести в Центральную Россию. Первым сигналом таких изменений стало строительство хабов в Оренбурге, Калужской области и Подмосковье", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.