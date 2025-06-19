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Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:53:00+03:00
2025-06-19T16:53:00+03:00
2025-06-19T16:58:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
астраханская область
ростовская область
волгоградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ."19 июня т.г. в период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА - над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, астраханская область, ростовская область, волгоградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Астраханская область, Ростовская область, Волгоградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
МО РФ: над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями сбили 10 БПЛА ВСУ