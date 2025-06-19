Рейтинг@Mail.ru
Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 19.06.2025 (обновлено: 16:58 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/pvo-2023971139.html
Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:53:00+03:00
2025-06-19T16:58:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
астраханская область
ростовская область
волгоградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ."19 июня т.г. в период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА - над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
астраханская область
ростовская область
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, астраханская область, ростовская область, волгоградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Астраханская область, Ростовская область, Волгоградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ

МО РФ: над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями сбили 10 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"19 июня т.г. в период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА - над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьАстраханская областьРостовская областьВолгоградская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала