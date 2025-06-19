https://ria.ru/20250619/pvo-2023971139.html

Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ

Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025

Над тремя российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:53:00+03:00

2025-06-19T16:53:00+03:00

2025-06-19T16:58:00+03:00

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

астраханская область

ростовская область

волгоградская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ."19 июня т.г. в период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА - над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

астраханская область

ростовская область

волгоградская область

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2025

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, астраханская область, ростовская область, волгоградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)