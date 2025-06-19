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ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над тремя областями
ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над тремя областями - РИА Новости, 19.06.2025
ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над тремя областями
Дежурные средства российской ПВО днём в четверг уничтожили семь украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Калужской областями, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:30:00+03:00
2025-06-19T13:30:00+03:00
2025-06-19T13:31:00+03:00
россия
калужская область
безопасность
волгоградская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в четверг уничтожили семь украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ."19 июня т.г. в период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, калужская область, безопасность, волгоградская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Калужская область, Безопасность, Волгоградская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над тремя областями
МО РФ: ПВО сбили 7 БПЛА ВСУ над Волгоградской, Ростовской и Калужской областями