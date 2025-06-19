https://ria.ru/20250619/pvo-2023887602.html

ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над тремя областями

ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над тремя областями - РИА Новости, 19.06.2025

ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над тремя областями

Дежурные средства российской ПВО днём в четверг уничтожили семь украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Калужской областями, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:30:00+03:00

2025-06-19T13:30:00+03:00

2025-06-19T13:31:00+03:00

россия

калужская область

безопасность

волгоградская область

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в четверг уничтожили семь украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ."19 июня т.г. в период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

калужская область

волгоградская область

ростовская область

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россия, калужская область, безопасность, волгоградская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)