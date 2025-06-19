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Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 19.06.2025
Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили утром в четверг ещё семь украинских беспилотников над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:13:00+03:00
2025-06-19T11:13:00+03:00
2025-06-19T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили утром в четверг ещё семь украинских беспилотников над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого июня т.г. в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Рязанской и Астраханской областей и по одному БПЛА - над территориями Ивановской, Ростовской и Тульской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников
МО РФ: ПВО утром сбила семь украинских беспилотников самолетного типа