https://ria.ru/20250619/pvo-2023830818.html

Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников

Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 19.06.2025

Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО сбили утром в четверг ещё семь украинских беспилотников над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:13:00+03:00

2025-06-19T11:13:00+03:00

2025-06-19T11:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили утром в четверг ещё семь украинских беспилотников над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого июня т.г. в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Рязанской и Астраханской областей и по одному БПЛА - над территориями Ивановской, Ростовской и Тульской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия