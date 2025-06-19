https://ria.ru/20250619/pvo-2023805964.html

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами - РИА Новости, 19.06.2025

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО утром в четверг уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, один на Тульской областью и еще один над... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:54:00+03:00

2025-06-19T09:54:00+03:00

2025-06-19T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

тульская область

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в четверг уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, один на Тульской областью и еще один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Утром 19 июня т.г. в период с 06.45 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Ростовской области и по одному БПЛА над территориями Тульской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

россия

тульская область

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республика крым, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область