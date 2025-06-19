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ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 19.06.2025 (обновлено: 09:56 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/pvo-2023805964.html
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами - РИА Новости, 19.06.2025
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО утром в четверг уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, один на Тульской областью и еще один над... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:54:00+03:00
2025-06-19T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в четверг уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, один на Тульской областью и еще один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Утром 19 июня т.г. в период с 06.45 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Ростовской области и по одному БПЛА над территориями Тульской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
россия
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республика крым, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами

ПВО сбила 4 БПЛА ВСУ над Крымом, Ростовской и Тульской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПВО России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в четверг уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, один на Тульской областью и еще один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Утром 19 июня т.г. в период с 06.45 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Ростовской области и по одному БПЛА над территориями Тульской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Тульская область
 
 
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