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ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами - РИА Новости, 19.06.2025
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО утром в четверг уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, один на Тульской областью и еще один над... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:54:00+03:00
2025-06-19T09:54:00+03:00
2025-06-19T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в четверг уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, один на Тульской областью и еще один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Утром 19 июня т.г. в период с 06.45 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Ростовской области и по одному БПЛА над территориями Тульской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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республика крым, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над тремя российскими регионами
ПВО сбила 4 БПЛА ВСУ над Крымом, Ростовской и Тульской областями