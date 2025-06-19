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Путин поддерживает диалог с Ираном и Израилем, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
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22:01 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2024053938.html
Путин поддерживает диалог с Ираном и Израилем, заявил Песков
Путин поддерживает диалог с Ираном и Израилем, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Путин поддерживает диалог с Ираном и Израилем, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин поддерживает диалог и с Ираном и с Израилем, он один из немногих лидеров, кто созвонился после начала конфликта с его сторонами, а... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:01:00+03:00
2025-06-19T22:01:00+03:00
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владимир путин
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддерживает диалог и с Ираном и с Израилем, он один из немногих лидеров, кто созвонился после начала конфликта с его сторонами, а также с руководством США, Турции и ОАЭ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Президент Путин находится в диалоге, и имея отношения стратегического партнерства с Ираном, мы также имеем достаточно доверительные отношения, рабочие отношения с Израилем. И президент Путин один из немногих президентов, кто осуществил телефонные контакты после начала этой войны и с премьер-министром Израиля, и с президентом Ирана, и с президентом США, и с президентом Турции, и с президентом ОАЭ", - сказал Песков в интервью RT.
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в мире, иран, израиль, сша, владимир путин, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Путин поддерживает диалог с Ираном и Израилем, заявил Песков

Песков: Путин поддерживает диалог и с Ираном и с Израилем после начала конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддерживает диалог и с Ираном и с Израилем, он один из немногих лидеров, кто созвонился после начала конфликта с его сторонами, а также с руководством США, Турции и ОАЭ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин находится в диалоге, и имея отношения стратегического партнерства с Ираном, мы также имеем достаточно доверительные отношения, рабочие отношения с Израилем. И президент Путин один из немногих президентов, кто осуществил телефонные контакты после начала этой войны и с премьер-министром Израиля, и с президентом Ирана, и с президентом США, и с президентом Турции, и с президентом ОАЭ", - сказал Песков в интервью RT.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Песков рассказал о заявлении МИД по ситуации между Израилем и Ираном
13 июня, 11:21
 
В миреИранИзраильСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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