https://ria.ru/20250619/putin-2024053938.html

Путин поддерживает диалог с Ираном и Израилем, заявил Песков

Путин поддерживает диалог с Ираном и Израилем, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025

Путин поддерживает диалог с Ираном и Израилем, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин поддерживает диалог и с Ираном и с Израилем, он один из немногих лидеров, кто созвонился после начала конфликта с его сторонами, а... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:01:00+03:00

2025-06-19T22:01:00+03:00

2025-06-19T22:01:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддерживает диалог и с Ираном и с Израилем, он один из немногих лидеров, кто созвонился после начала конфликта с его сторонами, а также с руководством США, Турции и ОАЭ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Президент Путин находится в диалоге, и имея отношения стратегического партнерства с Ираном, мы также имеем достаточно доверительные отношения, рабочие отношения с Израилем. И президент Путин один из немногих президентов, кто осуществил телефонные контакты после начала этой войны и с премьер-министром Израиля, и с президентом Ирана, и с президентом США, и с президентом Турции, и с президентом ОАЭ", - сказал Песков в интервью RT.

https://ria.ru/20250613/peskov-2022624348.html

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в мире, иран, израиль, сша, владимир путин, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте