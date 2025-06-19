https://ria.ru/20250619/putin-2024016841.html

Путин назвал укрепление связей со странами Африки приоритетом

Путин назвал укрепление связей со странами Африки приоритетом - РИА Новости, 19.06.2025

Путин назвал укрепление связей со странами Африки приоритетом

Президент РФ Владимир Путин назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:37:00+03:00

2025-06-19T18:37:00+03:00

2025-06-19T19:06:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России."Укрепление связей со странами Африки является одним из наших приоритетов", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.Глава государства отметил, что Россия и ЮАР солидарны в подходах к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня, координируют усилия на международных площадках. Кроме того, Путин напомнил, что по итогу второго саммита Россия - Африка, прошедшего в 2023 году в Санкт-Петербурге, принят солидный пакет совместных документов.

https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html

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африка, россия, владимир путин, юар, в мире