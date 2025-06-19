Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал укрепление связей со странами Африки приоритетом - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
18:37 19.06.2025 (обновлено: 19:06 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2024016841.html
Путин назвал укрепление связей со странами Африки приоритетом
Путин назвал укрепление связей со странами Африки приоритетом - РИА Новости, 19.06.2025
Путин назвал укрепление связей со странами Африки приоритетом
Президент РФ Владимир Путин назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:37:00+03:00
2025-06-19T19:06:00+03:00
африка
россия
пмэф-2025
владимир путин
юар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_3df76a6356bac7d59690ad75b58ba729.jpg
СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России.&quot;Укрепление связей со странами Африки является одним из наших приоритетов&quot;, - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.Глава государства отметил, что Россия и ЮАР солидарны в подходах к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня, координируют усилия на международных площадках. Кроме того, Путин напомнил, что по итогу второго саммита Россия - Африка, прошедшего в 2023 году в Санкт-Петербурге, принят солидный пакет совместных документов.
https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html
африка
россия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_c7b558d9ff6efad38ffe718c3bb1897a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, россия, владимир путин, юар, в мире
Африка, Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, ЮАР, В мире
Путин назвал укрепление связей со странами Африки приоритетом

Путин назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал укрепление связей со странами Африки одним из приоритетов России.
«

"Укрепление связей со странами Африки является одним из наших приоритетов", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.

Глава государства отметил, что Россия и ЮАР солидарны в подходах к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня, координируют усилия на международных площадках. Кроме того, Путин напомнил, что по итогу второго саммита Россия - Африка, прошедшего в 2023 году в Санкт-Петербурге, принят солидный пакет совместных документов.
Главные высказывания Путина в первый день ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Это уже совершенно другая история". Главные заявления Путина на ПМЭФ
14:50
 
ПМЭФ-2025АфрикаРоссияВладимир ПутинЮАРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала