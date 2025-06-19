https://ria.ru/20250619/putin-2024016151.html

Путин рассказал о взаимодействии России и Индонезии

Путин рассказал о взаимодействии России и Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал о взаимодействии России и Индонезии

Россия и Индонезия активно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере, также страны сотрудничают в сфере подготовки кадров, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:35:00+03:00

2025-06-19T18:35:00+03:00

2025-06-19T18:35:00+03:00

индонезия

россия

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прабово субианто

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия активно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере, также страны сотрудничают в сфере подготовки кадров, сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в четверг провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам встречи лидеры государств приняли участие в церемонии подписания документов, а также сделали заявление для СМИ. "Мы активно взаимодействуем в культурно-гуманитарной сфере. Уже на протяжении 60 лет на базе Русского дома в Джакарте регулярно проводятся музыкальные концерты, художественные выставки и другие творческие мероприятия. В столице Индонезии и на курортном острове Бали также открыты центры обучения русскому языку. Мы работаем и в сфере подготовки кадров, в настоящее время более 500 индонезийцев получают образование в нашей стране", - сказал Путин. Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023913590.html

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индонезия, россия, джакарта, владимир путин, прабово субианто, в мире