Путин рассказал о взаимодействии России и Индонезии
Путин: Россия и Индонезия активно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия активно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере, также страны сотрудничают в сфере подготовки кадров, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в четверг провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам встречи лидеры государств приняли участие в церемонии подписания документов, а также сделали заявление для СМИ.
"Мы активно взаимодействуем в культурно-гуманитарной сфере. Уже на протяжении 60 лет на базе Русского дома в Джакарте регулярно проводятся музыкальные концерты, художественные выставки и другие творческие мероприятия. В столице Индонезии и на курортном острове Бали также открыты центры обучения русскому языку. Мы работаем и в сфере подготовки кадров, в настоящее время более 500 индонезийцев получают образование в нашей стране", - сказал Путин.
Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.