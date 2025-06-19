https://ria.ru/20250619/putin-2023998552.html

Путин оценил перспективы членства Индонезии в БРИКС

Путин оценил перспективы членства Индонезии в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025

Путин оценил перспективы членства Индонезии в БРИКС

Присоединение Индонезии к БРИКС будет иметь высокую добавленную стоимость для развития объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:47:00+03:00

2025-06-19T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Присоединение Индонезии к БРИКС будет иметь высокую добавленную стоимость для развития объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такой шаг был без сомнения правильным и будет иметь высокую добавленную стоимость и для БРИКС, и для всех его механизмов сотрудничества", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-индонезийских переговоров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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индонезия, россия, владимир путин, брикс, в мире