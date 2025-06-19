https://ria.ru/20250619/putin-2023996542.html
Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии
Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025
Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто и заявил, что его визит послужит дальнейшему укреплению всего... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:43:00+03:00
2025-06-19T17:43:00+03:00
2025-06-19T17:48:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто и заявил, что его визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнёрства."В завершение хочу еще раз высоко оценить нашу сегодняшнюю совместную работу с господином президентом. Несомненно, нынешний визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса российско-индонезийского стратегического партнерства на благо народов наших стран", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров.Президент Индонезии станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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индонезия, в мире, владимир путин, прабово субианто, россия
ПМЭФ-2025, Индонезия, В мире, Владимир Путин, Прабово Субианто, Россия
Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии
Путин: переговоры с лидером Индонезии послужат укреплению комплекса партнерства