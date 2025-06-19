https://ria.ru/20250619/putin-2023996542.html

Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии

Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025

Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто и заявил, что его визит послужит дальнейшему укреплению всего... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:43:00+03:00

2025-06-19T17:43:00+03:00

2025-06-19T17:48:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто и заявил, что его визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнёрства."В завершение хочу еще раз высоко оценить нашу сегодняшнюю совместную работу с господином президентом. Несомненно, нынешний визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса российско-индонезийского стратегического партнерства на благо народов наших стран", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров.Президент Индонезии станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html

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индонезия, в мире, владимир путин, прабово субианто, россия