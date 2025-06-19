https://ria.ru/20250619/putin-2023991726.html

Путин рассказал о ходе переговоров с президентом Индонезии

Путин рассказал о ходе переговоров с президентом Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал о ходе переговоров с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто прошли содержательно, был обсужден целый спектр актуальных... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:34:00+03:00

2025-06-19T17:34:00+03:00

2025-06-19T17:47:00+03:00

индонезия

россия

стрельна

владимир путин

прабово субианто

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто прошли содержательно, был обсужден целый спектр актуальных вопросов взаимодействия.В четверг Путин и Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент РФ отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025."Сегодняшние переговоры прошли содержательно. Обсужден целый спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия", - сказал глава государства.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023993120.html

индонезия

россия

стрельна

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индонезия, россия, стрельна, владимир путин, прабово субианто