https://ria.ru/20250619/putin-2023883332.html

В США обратили внимание на необычную деталь в беседе Путина с журналистами

В США обратили внимание на необычную деталь в беседе Путина с журналистами - РИА Новости, 19.06.2025

В США обратили внимание на необычную деталь в беседе Путина с журналистами

Рассказ президента России Владимира Путина о внучке, свободно говорящей на китайском языке, свидетельствует о тесных связях Москвы и Пекина, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:20:00+03:00

2025-06-19T13:20:00+03:00

2025-06-19T13:20:00+03:00

в мире

россия

китай

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023751577_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_f64d652ae7a7b55cab04599fc15b7fea.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рассказ президента России Владимира Путина о внучке, свободно говорящей на китайском языке, свидетельствует о тесных связях Москвы и Пекина, пишет Bloomberg."Замечание Путина предлагает редкий взгляд на личную жизнь российского президента и иллюстрирует тесные отношения двух стран", — говорится в публикации.Издание также отметило, что Китай не присоединился к западным антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине и стал одним из ключевых торговых партнеров России.Накануне российский лидер во время встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски, дочь тоже владеет этим языком. Путин добавил, что у россиян растет интерес к китайскому языку, что, по его мнение, не должно вызывать удивления, учитывая отношения между странами.

https://ria.ru/20250619/evrosoyuz-2023850134.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, владимир путин