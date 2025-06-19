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В США обратили внимание на необычную деталь в беседе Путина с журналистами
В США обратили внимание на необычную деталь в беседе Путина с журналистами - РИА Новости, 19.06.2025
В США обратили внимание на необычную деталь в беседе Путина с журналистами
Рассказ президента России Владимира Путина о внучке, свободно говорящей на китайском языке, свидетельствует о тесных связях Москвы и Пекина, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:20:00+03:00
2025-06-19T13:20:00+03:00
2025-06-19T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рассказ президента России Владимира Путина о внучке, свободно говорящей на китайском языке, свидетельствует о тесных связях Москвы и Пекина, пишет Bloomberg."Замечание Путина предлагает редкий взгляд на личную жизнь российского президента и иллюстрирует тесные отношения двух стран", — говорится в публикации.Издание также отметило, что Китай не присоединился к западным антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине и стал одним из ключевых торговых партнеров России.Накануне российский лидер во время встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски, дочь тоже владеет этим языком. Путин добавил, что у россиян растет интерес к китайскому языку, что, по его мнение, не должно вызывать удивления, учитывая отношения между странами.
https://ria.ru/20250619/evrosoyuz-2023850134.html
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в мире, россия, китай, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин
В США обратили внимание на необычную деталь в беседе Путина с журналистами
Bloomberg обратило внимание на рассказ Путина о внучке, говорящей по-китайски