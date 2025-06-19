https://ria.ru/20250619/putin-2023877738.html

Путин и Си Цзиньпин отметили удовлетворение уровнем отношений России и КНР

Путин и Си Цзиньпин отметили удовлетворение уровнем отношений России и КНР - РИА Новости, 19.06.2025

Путин и Си Цзиньпин отметили удовлетворение уровнем отношений России и КНР

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули удовлетворение уровнем отношений РФ и Китая, сообщил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:07:00+03:00

2025-06-19T13:07:00+03:00

2025-06-19T13:07:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули удовлетворение уровнем отношений РФ и Китая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Еще раз (лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин - ред.) подчеркнули удовлетворение беспрецедентным уровнем российско-китайских отношений", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250619/ushakov-2023876811.html

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китай

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2025

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин