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Путин и Си Цзиньпин отметили удовлетворение уровнем отношений России и КНР - РИА Новости, 19.06.2025
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13:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023877738.html
Путин и Си Цзиньпин отметили удовлетворение уровнем отношений России и КНР
Путин и Си Цзиньпин отметили удовлетворение уровнем отношений России и КНР - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин отметили удовлетворение уровнем отношений России и КНР
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули удовлетворение уровнем отношений РФ и Китая, сообщил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:07:00+03:00
2025-06-19T13:07:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули удовлетворение уровнем отношений РФ и Китая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Еще раз (лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин - ред.) подчеркнули удовлетворение беспрецедентным уровнем российско-китайских отношений", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250619/ushakov-2023876811.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин отметили удовлетворение уровнем отношений России и КНР

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин удовлетворены уровнем отношений России и Китая

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Си Цзиньпин и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули удовлетворение уровнем отношений РФ и Китая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Еще раз (лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин - ред.) подчеркнули удовлетворение беспрецедентным уровнем российско-китайских отношений", - сказал он журналистам.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля
13:04
 
РоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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