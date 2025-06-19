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В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:20 19.06.2025 (обновлено: 12:26 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023859440.html
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ПМЭФ
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ПМЭФ
Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:20:00+03:00
2025-06-19T12:26:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Выступление президента всегда ждут. Это будет объемное выступление", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html
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владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ПМЭФ

Песков: выступления Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трансляция выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выступление президента всегда ждут. Это будет объемное выступление", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025Владимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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