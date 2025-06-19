https://ria.ru/20250619/putin-2023859440.html

В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ПМЭФ

В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:20:00+03:00

2025-06-19T12:20:00+03:00

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пмэф-2025

владимир путин

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Выступление президента всегда ждут. Это будет объемное выступление", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходи 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

владимир путин, дмитрий песков