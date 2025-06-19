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Путин закончил встречу с журналистами словами "кто из вас без греха" - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:34 19.06.2025 (обновлено: 15:52 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023763660.html
Путин закончил встречу с журналистами словами "кто из вас без греха"
Путин закончил встречу с журналистами словами "кто из вас без греха" - РИА Новости, 19.06.2025
Путин закончил встречу с журналистами словами "кто из вас без греха"
Президент Владимир Путин завершил встречу с главами международных информационных агентств цитатой из Евангелия. РИА Новости, 19.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин завершил встречу с главами международных информационных агентств цитатой из Евангелия.В конце мероприятия исполнительный редактор Reuters Саймон Робинсон спросил главу государства, ошибался ли он за четверть века нахождения у власти."Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень. Давайте на этом закончим", — ответил Путин.Президент провел встречу с руководителями международных информагентств поздно вечером в среду. Он оценил ситуацию на Ближнем Востоке, высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине и назвал условие для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html
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Путин: "Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень"
Путин: "Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень". Так Путин ответил на вопрос, были ли у него какие-либо ошибки на посту главы государства.
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россия, великобритания, владимир путин, иисус христос, украина, дональд трамп, ближний восток, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Великобритания, Владимир Путин, Иисус Христос, Украина, Дональд Трамп, Ближний Восток, В мире
Путин закончил встречу с журналистами словами "кто из вас без греха"

Путин завершил встречу с главами мировых СМИ на ПМЭФ цитатой из Евангелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин завершил встречу с главами международных информационных агентств цитатой из Евангелия.
В конце мероприятия исполнительный редактор Reuters Саймон Робинсон спросил главу государства, ошибался ли он за четверть века нахождения у власти.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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"Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень. Давайте на этом закончим", — ответил Путин.

Известное изречение Иисуса Христа "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень" в евангельской традиции трактуют как призыв не осуждать ближнего.

Президент провел встречу с руководителями международных информагентств поздно вечером в среду. Он оценил ситуацию на Ближнем Востоке, высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине и назвал условие для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияВеликобританияВладимир ПутинИисус ХристосУкраинаДональд ТрампБлижний ВостокВ мире
 
 
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