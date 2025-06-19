https://ria.ru/20250619/putin-2023763660.html

Путин закончил встречу с журналистами словами "кто из вас без греха"

Путин закончил встречу с журналистами словами "кто из вас без греха" - РИА Новости, 19.06.2025

Путин закончил встречу с журналистами словами "кто из вас без греха"

Президент Владимир Путин завершил встречу с главами международных информационных агентств цитатой из Евангелия. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:34:00+03:00

2025-06-19T03:34:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин завершил встречу с главами международных информационных агентств цитатой из Евангелия.В конце мероприятия исполнительный редактор Reuters Саймон Робинсон спросил главу государства, ошибался ли он за четверть века нахождения у власти."Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень. Давайте на этом закончим", — ответил Путин.Президент провел встречу с руководителями международных информагентств поздно вечером в среду. Он оценил ситуацию на Ближнем Востоке, высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине и назвал условие для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html

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Путин: "Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень" Путин: "Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень". Так Путин ответил на вопрос, были ли у него какие-либо ошибки на посту главы государства. 2025-06-19T03:34 true PT0M28S

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россия, великобритания, владимир путин, иисус христос, украина, дональд трамп, ближний восток, в мире