https://ria.ru/20250619/putin-2023763339.html

Путин призвал найти решение конфликта на Украине

Путин призвал найти решение конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2025

Путин призвал найти решение конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:32:00+03:00

2025-06-19T03:32:00+03:00

2025-06-19T03:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Президент РФ проводит встречу с руководителями международных информагентств на ПМЭФ. "Нужно найти решение, которое положило бы не только конец сегодняшнему конфликту, но создало бы условия невозобновления подобных ситуаций на длительную историческую перспективу", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, украина, владимир путин