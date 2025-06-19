https://ria.ru/20250619/putin-2023763339.html
Путин призвал найти решение конфликта на Украине
Путин призвал найти решение конфликта на Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Путин призвал найти решение конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:32:00+03:00
2025-06-19T03:32:00+03:00
2025-06-19T03:32:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Президент РФ проводит встречу с руководителями международных информагентств на ПМЭФ. "Нужно найти решение, которое положило бы не только конец сегодняшнему конфликту, но создало бы условия невозобновления подобных ситуаций на длительную историческую перспективу", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин призвал найти решение конфликта на Украине
Путин: необходимо создать условия для невозобновления конфликта на Украине