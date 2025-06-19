https://ria.ru/20250619/putin-2023761698.html
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа - РИА Новости, 19.06.2025
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа
Президент Владимир Путин прокомментировал отказ Германии от российского газа шуткой про кондуктора. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:22:00+03:00
2025-06-19T03:22:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прокомментировал отказ Германии от российского газа шуткой про кондуктора. "ФРГ — ведущая экономика Евросоюза, балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря? Я до сих пор не могу понять, почему ФРГ отказалась от использования российских энергоносителей. <...> Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так, что ли? Чушь какая-то", — сказал глава государства на встрече с руководителями международных информагентств.Он добавил, что Германии следовало заняться спасением своего автопрома и повышением заработной платы. По мнению президента, рационального объяснения отказа Берлина от поставок топлива из России не существует.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ и участвует в ПМЭФ. Минувшей ночью он встретился с представителями международных информационных агентств, среди которых были и журналисты из недружественных стран.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250406/germaniya-2009560455.html
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германия, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Германия, Россия, Владимир Путин
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа
Путин об отказе Германии от газа из РФ: назло кондуктору куплю билет и не поеду