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Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:22 19.06.2025 (обновлено: 15:04 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023761698.html
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа - РИА Новости, 19.06.2025
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа
Президент Владимир Путин прокомментировал отказ Германии от российского газа шуткой про кондуктора. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:22:00+03:00
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германия
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прокомментировал отказ Германии от российского газа шуткой про кондуктора. &quot;ФРГ — ведущая экономика Евросоюза, балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря? Я до сих пор не могу понять, почему ФРГ отказалась от использования российских энергоносителей. &lt;...&gt; Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так, что ли? Чушь какая-то&quot;, — сказал глава государства на встрече с руководителями международных информагентств.Он добавил, что Германии следовало заняться спасением своего автопрома и повышением заработной платы. По мнению президента, рационального объяснения отказа Берлина от поставок топлива из России не существует.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ и участвует в ПМЭФ. Минувшей ночью он встретился с представителями международных информационных агентств, среди которых были и журналисты из недружественных стран.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250406/germaniya-2009560455.html
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германия, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Германия, Россия, Владимир Путин
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа

Путин об отказе Германии от газа из РФ: назло кондуктору куплю билет и не поеду

© РИА Новости / POOLВладимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин прокомментировал отказ Германии от российского газа шуткой про кондуктора.
«

"ФРГ — ведущая экономика Евросоюза, балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря? Я до сих пор не могу понять, почему ФРГ отказалась от использования российских энергоносителей. <...> Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так, что ли? Чушь какая-то", — сказал глава государства на встрече с руководителями международных информагентств.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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6 апреля, 08:00
Он добавил, что Германии следовало заняться спасением своего автопрома и повышением заработной платы.
По мнению президента, рационального объяснения отказа Берлина от поставок топлива из России не существует.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ и участвует в ПМЭФ. Минувшей ночью он встретился с представителями международных информационных агентств, среди которых были и журналисты из недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
LIVE: Встреча Путина с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ОнлайнВстреча Путина с главами международных информагентств. Ключевые заявления
Вчера, 23:34
 
ПМЭФ-2025ГерманияРоссияВладимир Путин
 
 
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