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ЕС обманывает население, чтобы объяснить провалы в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:19 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023761363.html
ЕС обманывает население, чтобы объяснить провалы в экономике, заявил Путин
ЕС обманывает население, чтобы объяснить провалы в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
ЕС обманывает население, чтобы объяснить провалы в экономике, заявил Путин
Европейские политики обманывают свое население о якобы российской угрозе, чтобы объяснить провалы в экономике и в социальной сфере, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:19:00+03:00
2025-06-19T03:19:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европейские политики обманывают свое население о якобы российской угрозе, чтобы объяснить провалы в экономике и в социальной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все понимают, что (российская угроза - ред.) это бред. И обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета… И объяснять этим провалы в экономике и в социальной сфере", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023761066.html
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
ЕС обманывает население, чтобы объяснить провалы в экономике, заявил Путин

Путин: политики ЕС обманывают население, чтобы объяснить провалы в экономике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европейские политики обманывают свое население о якобы российской угрозе, чтобы объяснить провалы в экономике и в социальной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все понимают, что (российская угроза - ред.) это бред. И обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета… И объяснять этим провалы в экономике и в социальной сфере", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин назвал причину кризиса отношений России и Европы
03:18
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир Путин
 
 
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