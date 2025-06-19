https://ria.ru/20250619/putin-2023761066.html

Путин назвал причину кризиса отношений России и Европы

Путин назвал причину кризиса отношений России и Европы - РИА Новости, 19.06.2025

Путин назвал причину кризиса отношений России и Европы

Кризис отношений РФ и стран Западной Европы не в том, что Россия присоединила Крым, а в том, что они поддержали госпереворот на Украине, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:18:00+03:00

2025-06-19T03:18:00+03:00

2025-06-19T03:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

западная европа

республика крым

владимир путин

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С.-Петербург, 19 июн - РИА Новости. Кризис отношений РФ и стран Западной Европы не в том, что Россия присоединила Крым, а в том, что они поддержали госпереворот на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодняшний кризис отношений между Россией и Западной Европой начался как бы с 2014 года, но ведь проблема не в том, что Россия как бы присоединила Крым, а проблема в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств. Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/zapad-2023739827.html

россия

западная европа

республика крым

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россия, западная европа, республика крым, владимир путин