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Путин назвал причину кризиса отношений России и Европы - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:18 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023761066.html
Путин назвал причину кризиса отношений России и Европы
Путин назвал причину кризиса отношений России и Европы - РИА Новости, 19.06.2025
Путин назвал причину кризиса отношений России и Европы
Кризис отношений РФ и стран Западной Европы не в том, что Россия присоединила Крым, а в том, что они поддержали госпереворот на Украине, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:18:00+03:00
2025-06-19T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
западная европа
республика крым
владимир путин
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С.-Петербург, 19 июн - РИА Новости. Кризис отношений РФ и стран Западной Европы не в том, что Россия присоединила Крым, а в том, что они поддержали госпереворот на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодняшний кризис отношений между Россией и Западной Европой начался как бы с 2014 года, но ведь проблема не в том, что Россия как бы присоединила Крым, а проблема в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств. Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия
западная европа
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россия, западная европа, республика крым, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Западная Европа, Республика Крым, Владимир Путин
Путин назвал причину кризиса отношений России и Европы

Путин: поддержка Европой переворота на Украине стала причиной кризиса с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-Петербург, 19 июн - РИА Новости. Кризис отношений РФ и стран Западной Европы не в том, что Россия присоединила Крым, а в том, что они поддержали госпереворот на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодняшний кризис отношений между Россией и Западной Европой начался как бы с 2014 года, но ведь проблема не в том, что Россия как бы присоединила Крым, а проблема в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Запад после распада СССР всегда действовал с позиции силы, заявил Путин
00:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗападная ЕвропаРеспублика КрымВладимир Путин
 
 
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