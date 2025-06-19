Путин назвал причину кризиса отношений России и Европы
Путин: поддержка Европой переворота на Украине стала причиной кризиса с РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-Петербург, 19 июн - РИА Новости. Кризис отношений РФ и стран Западной Европы не в том, что Россия присоединила Крым, а в том, что они поддержали госпереворот на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодняшний кризис отношений между Россией и Западной Европой начался как бы с 2014 года, но ведь проблема не в том, что Россия как бы присоединила Крым, а проблема в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.