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Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:12 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023760079.html
Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин
Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин
Увеличение оборонного бюджета стран НАТО – дело альянса, но это никому не пойдет на пользу, создаст дополнительные риски, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Увеличение оборонного бюджета стран НАТО – дело альянса, но это никому не пойдет на пользу, создаст дополнительные риски, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если страны НАТО хотят еще больше увеличить свой бюджет - это их дело, но это не пойдет никому на пользу. Будут создавать, конечно, дополнительные риски", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, нато
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, НАТО
Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин

Путин: увеличение оборонного бюджета НАТО создаст дополнительные риски

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Увеличение оборонного бюджета стран НАТО – дело альянса, но это никому не пойдет на пользу, создаст дополнительные риски, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если страны НАТО хотят еще больше увеличить свой бюджет - это их дело, но это не пойдет никому на пользу. Будут создавать, конечно, дополнительные риски", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
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