https://ria.ru/20250619/putin-2023760079.html

Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин

Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин

Увеличение оборонного бюджета стран НАТО – дело альянса, но это никому не пойдет на пользу, создаст дополнительные риски, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:12:00+03:00

2025-06-19T03:12:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Увеличение оборонного бюджета стран НАТО – дело альянса, но это никому не пойдет на пользу, создаст дополнительные риски, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если страны НАТО хотят еще больше увеличить свой бюджет - это их дело, но это не пойдет никому на пользу. Будут создавать, конечно, дополнительные риски", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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