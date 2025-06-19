https://ria.ru/20250619/putin-2023760079.html
Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин
Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин
Увеличение оборонного бюджета стран НАТО – дело альянса, но это никому не пойдет на пользу, создаст дополнительные риски, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:12:00+03:00
2025-06-19T03:12:00+03:00
2025-06-19T03:12:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023736959_0:132:3092:1871_1920x0_80_0_0_d7045b857fad99de139aa2a2bb293834.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Увеличение оборонного бюджета стран НАТО – дело альянса, но это никому не пойдет на пользу, создаст дополнительные риски, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если страны НАТО хотят еще больше увеличить свой бюджет - это их дело, но это не пойдет никому на пользу. Будут создавать, конечно, дополнительные риски", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250609/rossija-2021888714.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023736959_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_0ec9daeec17710a10487cca70270ba3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нато
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, НАТО
Увеличение оборонного бюджета НАТО не пойдет никому на пользу, заявил Путин
Путин: увеличение оборонного бюджета НАТО создаст дополнительные риски