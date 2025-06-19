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Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023759462.html
Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии
Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии
У президента РФ Владимира Путина нет сомнений, что у России и Белоруссии получится реализовать все совместные планы развития, страны сейчас ищут возможности для РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:10:00+03:00
2025-06-19T03:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет сомнений, что у России и Белоруссии получится реализовать все совместные планы развития, страны сейчас ищут возможности для сотрудничества в разных сферах, заявил президент РФ. "У нас все получится. Даже нет никаких сомнений, потому что уровень товарооборота между Россией и Беларусью достиг 50 миллиардов долларов… И рост продолжается в том числе за счет кооперации. Мы ищем возможности развития наших отношений в разных сферах, где раньше, может быть, и не сотрудничали", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023743214.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии

Путин: Россия и Белоруссия смогут реализовать все совместные планы развития

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкфлаги России и Белоруссии
флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет сомнений, что у России и Белоруссии получится реализовать все совместные планы развития, страны сейчас ищут возможности для сотрудничества в разных сферах, заявил президент РФ.
"У нас все получится. Даже нет никаких сомнений, потому что уровень товарооборота между Россией и Беларусью достиг 50 миллиардов долларов… И рост продолжается в том числе за счет кооперации. Мы ищем возможности развития наших отношений в разных сферах, где раньше, может быть, и не сотрудничали", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия и Белоруссия всегда находят решения в спорах, заявил Путин
01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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