https://ria.ru/20250619/putin-2023759462.html
Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии
Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии
У президента РФ Владимира Путина нет сомнений, что у России и Белоруссии получится реализовать все совместные планы развития, страны сейчас ищут возможности для РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:10:00+03:00
2025-06-19T03:10:00+03:00
2025-06-19T03:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет сомнений, что у России и Белоруссии получится реализовать все совместные планы развития, страны сейчас ищут возможности для сотрудничества в разных сферах, заявил президент РФ. "У нас все получится. Даже нет никаких сомнений, потому что уровень товарооборота между Россией и Беларусью достиг 50 миллиардов долларов… И рост продолжается в том числе за счет кооперации. Мы ищем возможности развития наших отношений в разных сферах, где раньше, может быть, и не сотрудничали", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023743214.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии
Путин: Россия и Белоруссия смогут реализовать все совместные планы развития