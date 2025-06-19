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Путин рассказал о консультациях властей России и Казахстана - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:06 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023758885.html
Путин рассказал о консультациях властей России и Казахстана
Путин рассказал о консультациях властей России и Казахстана - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о консультациях властей России и Казахстана
Консультации между властями России и Казахстана идут постоянно на различных уровнях, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:06:00+03:00
2025-06-19T03:06:00+03:00
пмэф-2025
россия
казахстан
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Консультации между властями России и Казахстана идут постоянно на различных уровнях, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств. "По линии правительства, по линии министерства иностранных дел постоянно в нон-стоп режиме идут консультации и взаимодействие", — сказал президент, говоря о взаимодействии России и Казахстана.
https://ria.ru/20250619/putin-2023756097.html
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россия, казахстан, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин рассказал о консультациях властей России и Казахстана

Путин: консультации между властями России и Казахстана идут постоянно

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Консультации между властями России и Казахстана идут постоянно на различных уровнях, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.
"По линии правительства, по линии министерства иностранных дел постоянно в нон-стоп режиме идут консультации и взаимодействие", — сказал президент, говоря о взаимодействии России и Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике
02:47
 
ПМЭФ-2025РоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
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