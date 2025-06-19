https://ria.ru/20250619/putin-2023758885.html

Путин рассказал о консультациях властей России и Казахстана

Путин рассказал о консультациях властей России и Казахстана - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал о консультациях властей России и Казахстана

Консультации между властями России и Казахстана идут постоянно на различных уровнях, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:06:00+03:00

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Консультации между властями России и Казахстана идут постоянно на различных уровнях, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств. "По линии правительства, по линии министерства иностранных дел постоянно в нон-стоп режиме идут консультации и взаимодействие", — сказал президент, говоря о взаимодействии России и Казахстана.

https://ria.ru/20250619/putin-2023756097.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, владимир путин