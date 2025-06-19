https://ria.ru/20250619/putin-2023756097.html
Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике
Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике
Россия работает с Узбекистаном и Казахстаном в плане новых проектов в области атомной энергетики, сейчас они на хорошей стадии развития, заявил президент России РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:47:00+03:00
2025-06-19T02:47:00+03:00
2025-06-19T03:07:00+03:00
россия
узбекистан
казахстан
владимир путин
пмэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023738421_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_3fdf21c456c2c081a12405f364c7f000.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия работает с Узбекистаном и Казахстаном в плане новых проектов в области атомной энергетики, сейчас они на хорошей стадии развития, заявил президент России Владимир Путин. "Такие серьезный проекты могут возникнуть в области атомной энергетики как в Узбекистане, так и в Казахстане. Мы над этим так серьезно работаем, и они находятся на хорошей стадии развития", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250508/rosatom-2015728486.html
россия
узбекистан
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023738421_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7d04ad420684f4eec3288941b4e01a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, казахстан, владимир путин
Россия, Узбекистан, Казахстан, Владимир Путин, ПМЭФ-2025
Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике
Путин: Россия работает с Узбекистаном и Казахстаном в сфере атомной энергетики