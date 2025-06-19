https://ria.ru/20250619/putin-2023756097.html

Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике

Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике

Россия работает с Узбекистаном и Казахстаном в плане новых проектов в области атомной энергетики, сейчас они на хорошей стадии развития, заявил президент России РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:47:00+03:00

2025-06-19T02:47:00+03:00

2025-06-19T03:07:00+03:00

россия

узбекистан

казахстан

владимир путин

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия работает с Узбекистаном и Казахстаном в плане новых проектов в области атомной энергетики, сейчас они на хорошей стадии развития, заявил президент России Владимир Путин. "Такие серьезный проекты могут возникнуть в области атомной энергетики как в Узбекистане, так и в Казахстане. Мы над этим так серьезно работаем, и они находятся на хорошей стадии развития", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250508/rosatom-2015728486.html

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россия, узбекистан, казахстан, владимир путин