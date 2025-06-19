https://ria.ru/20250619/putin-2023755457.html
Путин заявил об интересе американского бизнеса к отношениям с Россией
Путин заявил об интересе американского бизнеса к отношениям с Россией - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил об интересе американского бизнеса к отношениям с Россией
Москва видит интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:44:00+03:00
2025-06-19T02:44:00+03:00
2025-06-19T02:44:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Москва видит интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы видим сейчас интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией. Есть уже контакты между крупными нашими компаниями, которые хотят вернуться на наш рынок и вместе работать", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, москва, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин заявил об интересе американского бизнеса к отношениям с Россией
Путин: Россия видит интерес бизнеса США к выстраиванию отношений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Москва видит интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим сейчас интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией. Есть уже контакты между крупными нашими компаниями, которые хотят вернуться на наш рынок и вместе работать", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.