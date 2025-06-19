https://ria.ru/20250619/putin-2023751951.html

Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия

Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия

Поручения для поиска мер борьбы с обмелением Каспия даны правительству России, оно ищет возможные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:15:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Поручения для поиска мер борьбы с обмелением Каспия даны правительству России, оно ищет возможные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Необходимые поручения правительству даны. Знаю, что правительство РФ вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты", - сказал российский лидер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023751759.html

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россия, азербайджан, владимир путин