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Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия
Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия
Поручения для поиска мер борьбы с обмелением Каспия даны правительству России, оно ищет возможные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:15:00+03:00
2025-06-19T02:15:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Поручения для поиска мер борьбы с обмелением Каспия даны правительству России, оно ищет возможные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Необходимые поручения правительству даны. Знаю, что правительство РФ вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты", - сказал российский лидер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Россия, Азербайджан, Владимир Путин
Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия
Путин: правительство ищет варианты борьбы с обмелением Каспия