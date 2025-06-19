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Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
02:15 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023751951.html
Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия
Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия
Поручения для поиска мер борьбы с обмелением Каспия даны правительству России, оно ищет возможные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:15:00+03:00
2025-06-19T02:15:00+03:00
пмэф-2025
россия
азербайджан
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Поручения для поиска мер борьбы с обмелением Каспия даны правительству России, оно ищет возможные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Необходимые поручения правительству даны. Знаю, что правительство РФ вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты", - сказал российский лидер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023751759.html
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россия, азербайджан, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Азербайджан, Владимир Путин
Путин рассказал о поручениях по борьбе с обмелением Каспия

Путин: правительство ищет варианты борьбы с обмелением Каспия

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГородской пляж Дербента
Городской пляж Дербента - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Городской пляж Дербента. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Поручения для поиска мер борьбы с обмелением Каспия даны правительству России, оно ищет возможные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.
"Необходимые поручения правительству даны. Знаю, что правительство РФ вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты", - сказал российский лидер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Набережная Дербента - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин назвал проблему обмеления Каспийского моря большой
02:13
 
ПМЭФ-2025РоссияАзербайджанВладимир Путин
 
 
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