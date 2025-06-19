https://ria.ru/20250619/putin-2023750393.html
Путин напомнил о немецких танках, которые поставляются Украине
Путин напомнил о немецких танках, которые поставляются Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Путин напомнил о немецких танках, которые поставляются Украине
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств напомнил о немецких танках, которые поставляются Украине. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:01:00+03:00
2025-06-19T02:01:00+03:00
2025-06-19T02:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств напомнил о немецких танках, которые поставляются Украине. Лидер РФ проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Может ли Германия внести больший вклад, чем США, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки Leopard... Вот это, конечно, вызывает большие вопросы", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Путин
Путин напомнил о немецких танках, которые поставляются Украине
Путин: Германия поставляет танки Leopard на Украину