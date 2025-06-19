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Путин заявил, что немецкие танки были в Курской области
Путин заявил, что немецкие танки были в Курской области - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил, что немецкие танки были в Курской области
Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - на территории, которую Германия признает частью РФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:00:00+03:00
2025-06-19T02:00:00+03:00
2025-06-19T02:00:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - на территории, которую Германия признает частью РФ. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. "Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, курск, владимир путин, германия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курск, Владимир Путин, Германия
Путин заявил, что немецкие танки были в Курской области
Путин: немецкие танки были в Курской области, признаваемой ФРГ как часть России