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Применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и ФРГ, заявил Путин
Применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и ФРГ, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и ФРГ, заявил Путин
Применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:52:00+03:00
2025-06-19T01:52:00+03:00
2025-06-19T01:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это нанесет очень серьезный ущерб нашим отношениям, это я говорю очень мягко. Но никакого влияния на ход боевых действий это не окажет", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, германия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Владимир Путин
Применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и ФРГ, заявил Путин
Путин: применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии