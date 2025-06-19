https://ria.ru/20250619/putin-2023749233.html

Применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и ФРГ, заявил Путин

Применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и ФРГ, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и ФРГ, заявил Путин

Применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:52:00+03:00

2025-06-19T01:52:00+03:00

2025-06-19T01:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

германия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это нанесет очень серьезный ущерб нашим отношениям, это я говорю очень мягко. Но никакого влияния на ход боевых действий это не окажет", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023749099.html

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россия, германия, владимир путин