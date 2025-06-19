https://ria.ru/20250619/putin-2023749099.html

Применение Taurus не остановит продвижение ВС России, заявил Путин

Применение Taurus не остановит продвижение ВС России, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Применение Taurus не остановит продвижение ВС России, заявил Путин

Дальнейшее продвижение вперед Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции неизбежно, даже если начнут применяться немецкие ракеты Taurus, заявил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:51:00+03:00

2025-06-19T01:51:00+03:00

2025-06-19T01:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Дальнейшее продвижение вперед Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции неизбежно, даже если начнут применяться немецкие ракеты Taurus, заявил президент России Владимир Путин. "Наши войска наступают по линии боевого соприкосновения каждый день. Дальнейшее продвижение, даже если будут применятся (немецкие ракеты - ред.) Taurus, неизбежно", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023748818.html

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безопасность, россия, владимир путин