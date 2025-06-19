https://ria.ru/20250619/putin-2023748943.html

Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО

Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО - РИА Новости, 19.06.2025

Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО

Россия купирует все угрозы, которые могут возникнуть в связи с перевооружением НАТО, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:50:00+03:00

2025-06-19T01:50:00+03:00

2025-06-19T09:30:00+03:00

россия

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdd11d2ca1b8cfbc4b4179700d39acb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия купирует все угрозы, которые могут возникнуть в связи с перевооружением НАТО, заявил президент Владимир Путин. "Что бы НАТО ни делало, — конечно, это создает определенные угрозы, — но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений", — сказал он на встрече с руководителями международных информагентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ и участвует в ПМЭФ. Минувшей ночью он встретился с представителями международных информационных агентств, среди которых были и журналисты из недружественных стран. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250618/putin-2023653958.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, нато, в мире