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Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО - РИА Новости, 19.06.2025
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01:50 19.06.2025 (обновлено: 09:30 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023748943.html
Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО
Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО
Россия купирует все угрозы, которые могут возникнуть в связи с перевооружением НАТО, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:50:00+03:00
2025-06-19T09:30:00+03:00
россия
владимир путин
нато
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия купирует все угрозы, которые могут возникнуть в связи с перевооружением НАТО, заявил президент Владимир Путин. "Что бы НАТО ни делало, — конечно, это создает определенные угрозы, — но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений", — сказал он на встрече с руководителями международных информагентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ и участвует в ПМЭФ. Минувшей ночью он встретился с представителями международных информационных агентств, среди которых были и журналисты из недружественных стран. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250618/putin-2023653958.html
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россия, владимир путин, нато, в мире
Россия, Владимир Путин, НАТО, В мире
Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО

Путин заявил, что Россия купирует все угрозы, связанные с перевооружением НАТО

© РИА Новости / POOLПрезидент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия купирует все угрозы, которые могут возникнуть в связи с перевооружением НАТО, заявил президент Владимир Путин.
«
"Что бы НАТО ни делало, — конечно, это создает определенные угрозы, — но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений", — сказал он на встрече с руководителями международных информагентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ и участвует в ПМЭФ. Минувшей ночью он встретился с представителями международных информационных агентств, среди которых были и журналисты из недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
LIVE: Встреча Путина с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ОнлайнВстреча Путина с главами международных информагентств. Ключевые заявления
Вчера, 23:34
 
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