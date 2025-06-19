https://ria.ru/20250619/putin-2023748943.html
Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО
Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО
Россия купирует все угрозы, которые могут возникнуть в связи с перевооружением НАТО, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:50:00+03:00
2025-06-19T01:50:00+03:00
2025-06-19T09:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия купирует все угрозы, которые могут возникнуть в связи с перевооружением НАТО, заявил президент Владимир Путин. "Что бы НАТО ни делало, — конечно, это создает определенные угрозы, — но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений", — сказал он на встрече с руководителями международных информагентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ и участвует в ПМЭФ. Минувшей ночью он встретился с представителями международных информационных агентств, среди которых были и журналисты из недружественных стран. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, владимир путин, нато, в мире
Россия, Владимир Путин, НАТО, В мире
Путин заявил, что Россия купирует все угрозы НАТО
Путин заявил, что Россия купирует все угрозы, связанные с перевооружением НАТО