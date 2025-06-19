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Путин заявил о росте количества дезертиров в ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 19.06.2025 (обновлено: 01:49 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023747638.html
Путин заявил о росте количества дезертиров в ВСУ
Путин заявил о росте количества дезертиров в ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил о росте количества дезертиров в ВСУ
Количество дезертиров на Украине сильно растет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:40:00+03:00
2025-06-19T01:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Количество дезертиров на Украине сильно растет, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ провёл встречу с главами международных информагентств на полях ПМЭФ."Они (власти Украины - ред.) приняли решение восемнадцатилетних мальчишек забирать. Планировали набрать 1,5 тысячи (человек - ред.), а набрали всего тысячу, а потом 500 человек разбежались. И нарастает количество дезертиров, просто растет очень сильно", - сказал Путин в ходе встречи.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023747549.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Путин заявил о росте количества дезертиров в ВСУ

Путин: количество дезертиров на Украине сильно растет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Количество дезертиров на Украине сильно растет, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ провёл встречу с главами международных информагентств на полях ПМЭФ.
"Они (власти Украины - ред.) приняли решение восемнадцатилетних мальчишек забирать. Планировали набрать 1,5 тысячи (человек - ред.), а набрали всего тысячу, а потом 500 человек разбежались. И нарастает количество дезертиров, просто растет очень сильно", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал об укомплектованности подразделений ВСУ
01:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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