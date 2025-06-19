https://ria.ru/20250619/putin-2023747549.html
Путин рассказал об укомплектованности подразделений ВСУ
Путин рассказал об укомплектованности подразделений ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал об укомплектованности подразделений ВСУ
Укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:40:00+03:00
2025-06-19T01:40:00+03:00
2025-06-19T02:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, заявил президент РФ Владимир Путин."Я ничего не придумываю, поверьте мне, это абсолютно объективная информация: укомплектованность подразделений (ВСУ - ред.) - 47 процентов", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023750893.html
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вооруженные силы украины, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об укомплектованности подразделений ВСУ
Путин: укомплектованность подразделений ВСУ составляет 47 процентов