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Путин рассказал об укомплектованности подразделений ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 19.06.2025 (обновлено: 02:26 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023747549.html
Путин рассказал об укомплектованности подразделений ВСУ
Путин рассказал об укомплектованности подразделений ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал об укомплектованности подразделений ВСУ
Укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:40:00+03:00
2025-06-19T02:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, заявил президент РФ Владимир Путин."Я ничего не придумываю, поверьте мне, это абсолютно объективная информация: укомплектованность подразделений (ВСУ - ред.) - 47 процентов", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023750893.html
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вооруженные силы украины, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об укомплектованности подразделений ВСУ

Путин: укомплектованность подразделений ВСУ составляет 47 процентов

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я ничего не придумываю, поверьте мне, это абсолютно объективная информация: укомплектованность подразделений (ВСУ - ред.) - 47 процентов", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине
02:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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