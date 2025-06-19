Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:38 19.06.2025 (обновлено: 02:27 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023747314.html
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане
Российские военные в ходе украинского конфликта имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:38:00+03:00
2025-06-19T02:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014141192_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9064f46b71a573bf6111248ff6fb07ed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российские военные в ходе украинского конфликта имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств."Российские вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях - что бы кто ни говорил, но наши войска наступают по все линии боевого соприкосновения каждый день", - сказал российский лидер.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023750893.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014141192_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a0d9f701949c8ac3c7dd71811cf8f52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане

Путин: ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российские военные в ходе украинского конфликта имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
"Российские вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях - что бы кто ни говорил, но наши войска наступают по все линии боевого соприкосновения каждый день", - сказал российский лидер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине
02:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала