https://ria.ru/20250619/putin-2023747314.html
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане
Российские военные в ходе украинского конфликта имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:38:00+03:00
2025-06-19T01:38:00+03:00
2025-06-19T02:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российские военные в ходе украинского конфликта имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств."Российские вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях - что бы кто ни говорил, но наши войска наступают по все линии боевого соприкосновения каждый день", - сказал российский лидер.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане
Путин: ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях СВО