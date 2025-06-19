https://ria.ru/20250619/putin-2023747314.html

Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане

Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане - РИА Новости, 19.06.2025

Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане

Российские военные в ходе украинского конфликта имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:38:00+03:00

2025-06-19T01:38:00+03:00

2025-06-19T02:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российские военные в ходе украинского конфликта имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств."Российские вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях - что бы кто ни говорил, но наши войска наступают по все линии боевого соприкосновения каждый день", - сказал российский лидер.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023750893.html

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2025

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россия, владимир путин