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Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:36 19.06.2025 (обновлено: 02:29 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023747143.html
Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО
Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2025
Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО
Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:36:00+03:00
2025-06-19T02:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Кто бы что ни говорил, наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения каждый день, больше-меньше, но каждый день. И дальнейшее движение вперед, даже если будут применяться Taurus, неизбежно", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023747314.html
https://ria.ru/20250619/putin-2023750393.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО

Путин: ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кто бы что ни говорил, наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения каждый день, больше-меньше, но каждый день. И дальнейшее движение вперед, даже если будут применяться Taurus, неизбежно", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
ВС России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин заявил о преимуществе российских военных в стратегическом плане
01:38
Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин напомнил о немецких танках, которые поставляются Украине
02:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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