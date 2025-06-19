https://ria.ru/20250619/putin-2023747143.html

Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО

Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2025

Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО

Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:36:00+03:00

2025-06-19T01:36:00+03:00

2025-06-19T02:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Кто бы что ни говорил, наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения каждый день, больше-меньше, но каждый день. И дальнейшее движение вперед, даже если будут применяться Taurus, неизбежно", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023747314.html

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россия, владимир путин