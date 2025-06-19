https://ria.ru/20250619/putin-2023746760.html
России и Германии удалось залечить раны прошлого, заявил Путин
России и Германии удалось залечить раны прошлого, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
России и Германии удалось залечить раны прошлого, заявил Путин
России и Германии во многом удалось залечить раны прошлого, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:32:00+03:00
2025-06-19T01:32:00+03:00
2025-06-19T02:32:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. России и Германии во многом удалось залечить раны прошлого, заявил президент России Владимир Путин."Мы же знаем предысторию наших отношений. Мы знаем, что происходило в 1940-е годы, что происходило во времена Второй мировой войны. И мы знаем, сколько усилий было потрачено с обеих сторон, и со стороны Советского Союза, и Российской Федерации, и Германии для того, чтобы залечить раны прошлого. И нам во многом удалось это сделать", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, германия, владимир путин, в мире
Россия, Германия, Владимир Путин, В мире
России и Германии удалось залечить раны прошлого, заявил Путин
Путин: России и Германии во многом удалось залечить раны прошлого