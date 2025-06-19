https://ria.ru/20250619/putin-2023745587.html
Россия уважает стремление Трампа восстановить отношения, заявил Путин
Россия уважает стремление Трампа восстановить отношения, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия уважает стремление Трампа восстановить отношения, заявил Путин
Россия с большим уважением относится к стремлению президента США Дональда Трампа восстановить российско-американские отношения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия с большим уважением относится к стремлению президента США Дональда Трампа восстановить российско-американские отношения, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с большим уважением относимся к его (Дональда Трампа - ред.) намерениям восстановить отношения с Россией по очень многим направлениям", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Россия, Дональд Трамп, США, Владимир Путин
Россия уважает стремление Трампа восстановить отношения, заявил Путин
Путин: Россия уважает стремление Трампа восстановить отношения