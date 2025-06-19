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Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
01:02 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023742980.html
Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет
Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет
Способов продления полномочий президента Украины не существует даже в условиях военного положения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:02:00+03:00
2025-06-19T01:02:00+03:00
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украина
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Способов продления полномочий президента Украины не существует даже в условиях военного положения, заявил президент РФ Владимир Путин. "По конституции Украины президент Украины избирается на 5 лет, способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения, там прописано, почитайте внимательно", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств. Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023742179.html
https://ria.ru/20250619/putin-2023742698.html
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украина, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет

Путин: способов продления полномочий президента Украины не существует

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Способов продления полномочий президента Украины не существует даже в условиях военного положения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По конституции Украины президент Украины избирается на 5 лет, способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения, там прописано, почитайте внимательно", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил Путин
00:57
Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин заявил о готовности России продолжить переговоры по Украине
01:00
 
ПМЭФ-2025УкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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