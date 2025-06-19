https://ria.ru/20250619/putin-2023742980.html

Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет

Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет - РИА Новости, 19.06.2025

Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет

Способов продления полномочий президента Украины не существует даже в условиях военного положения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:02:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Способов продления полномочий президента Украины не существует даже в условиях военного положения, заявил президент РФ Владимир Путин. "По конституции Украины президент Украины избирается на 5 лет, способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения, там прописано, почитайте внимательно", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств. Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023742179.html

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украина, россия, владимир путин