https://ria.ru/20250619/putin-2023740913.html
Путин высказался о признании республик Донбасса
Путин высказался о признании республик Донбасса - РИА Новости, 19.06.2025
Путин высказался о признании республик Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в действиях России по признанию республик Донбасса нет ошибки. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:46:00+03:00
2025-06-19T00:46:00+03:00
2025-06-19T02:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в действиях России по признанию республик Донбасса нет ошибки."Мы имели право их признать? А почему нет? Мы их признали, но признав их, мы заключили с ними договор о взаимопомощи. В рамках этого договора, который мы ратифицировали парламентом, мы обязаны были оказать им помощь, в том числе и военную. Они к нам обратились официально... Вот скажите, где я ошибся? На каком шаге я допустил ошибку? Ну, вы не найдете ее просто", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023741661.html
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донбасс, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Владимир Путин, Россия
Путин высказался о признании республик Донбасса
Путин: в действиях России по признанию республик Донбасса нет ошибки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в действиях России по признанию республик Донбасса нет ошибки.
"Мы имели право их признать? А почему нет? Мы их признали, но признав их, мы заключили с ними договор о взаимопомощи. В рамках этого договора, который мы ратифицировали парламентом, мы обязаны были оказать им помощь, в том числе и военную. Они к нам обратились официально... Вот скажите, где я ошибся? На каком шаге я допустил ошибку? Ну, вы не найдете ее просто", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.