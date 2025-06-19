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Путин высказался о признании республик Донбасса - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 19.06.2025 (обновлено: 02:06 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023740913.html
Путин высказался о признании республик Донбасса
Путин высказался о признании республик Донбасса - РИА Новости, 19.06.2025
Путин высказался о признании республик Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в действиях России по признанию республик Донбасса нет ошибки. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:46:00+03:00
2025-06-19T02:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в действиях России по признанию республик Донбасса нет ошибки."Мы имели право их признать? А почему нет? Мы их признали, но признав их, мы заключили с ними договор о взаимопомощи. В рамках этого договора, который мы ратифицировали парламентом, мы обязаны были оказать им помощь, в том числе и военную. Они к нам обратились официально... Вот скажите, где я ошибся? На каком шаге я допустил ошибку? Ну, вы не найдете ее просто", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023741661.html
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донбасс, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Владимир Путин, Россия
Путин высказался о признании республик Донбасса

Путин: в действиях России по признанию республик Донбасса нет ошибки

© РИА Новости / POOLВладимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в действиях России по признанию республик Донбасса нет ошибки.
"Мы имели право их признать? А почему нет? Мы их признали, но признав их, мы заключили с ними договор о взаимопомощи. В рамках этого договора, который мы ратифицировали парламентом, мы обязаны были оказать им помощь, в том числе и военную. Они к нам обратились официально... Вот скажите, где я ошибся? На каком шаге я допустил ошибку? Ну, вы не найдете ее просто", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России
00:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВладимир ПутинРоссия
 
 
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